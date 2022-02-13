Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Россия Норвегия ФранцияПодробнееБиатлон12:00Женщины. Финал  Норвегия Швеция НорвегияПодробнее
Биатлон13:45Мужчины. ФиналПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:29Заразились
на 13.02В России 14 133 509+197 949В мире 410 231 798+1 775 963

Собственник самолета авиакомпании SkyUp запретил посадку в Киеве

Нидерландская KLM ранее приостановила полеты на Украину из-за роста напряженности вокруг страны

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) - Борисполь (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе из-за требований владельца воздушного судна, сообщается на сайте авиакомпании в воскресенье.

"12 февраля 2022 года лизингодатель - резидент Ирландии - известил авиакомпанию о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", - говорится в сообщении.

"Авиакомпания SkyUp сумела договориться о посадке в ближайшем к территории Украины аэропорту - в Кишиневе - и организовать трансфер для 175 пассажиров в Киев", - говорится в сообщении.

Ранее нидерландская авиакомпания KLM решила приостановить полеты на Украину, запланированный на вечер субботы авиарейс в Киев был отменен. Такое решение было принято в качестве меры предосторожности из-за напряженной ситуации вокруг Украины. В конце января KLM запретила экипажам своих самолетов оставаться на ночевку в Киеве.

Украина SkyUp

Новости

Несогласованный митинг в Алма-Ате прошел без задержаний

Источник сообщил о признаках начала эвакуации наблюдателей ОБСЕ из ДНР

Митингующие в Алма-Ате потребовали справедливого расследования январских событий

Митингующие в Алма-Ате потребовали справедливого расследования январских событий

Коронавирусом в мире заразились более 410 млн человек

Коронавирусом в мире заразились более 410 млн человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 февраля

В Йемене похищены сотрудники ООН

Пентагон отверг заход подлодки ВМС США в территориальные воды РФ

Пентагон отверг заход подлодки ВМС США в территориальные воды РФ

Британский министр обороны считает вероятным и вторжение РФ на Украину, и деэскалацию

В Кремле назвали "довольно сбалансированным" разговор Путина и Байдена

В Кремле назвали "довольно сбалансированным" разговор Путина и Байдена

ЕС не стал закрывать свои диппредставительства на Украине

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });