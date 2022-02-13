Украина созовет встречу с РФ и всеми государствами-участниками Венского документа ОБСЕ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками Венского документа ОБСЕ в течение следующих 48 часов для обсуждения ситуации на границе Украины с Россией, заявил украинский глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы", - сообщил Кулеба в твиттере.

Russia failed to respond to our request under the Vienna Document. Consequently, we take the next step. We request a meeting with Russia and all participating states within 48 hours to discuss its reinforcement & redeployment along our border & in temporarily occupied Crimea 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 13, 2022

Если Россия "серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на просторе ОБСЕ", то "должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников", добавил украинский глава МИД.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в соседнюю страну, и грозят ей санкциями.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что США искусственно раздувают ситуацию в связи с якобы планируемым российским вторжением на Украину, Россия не понимает, зачем американцы передают заведомо ложные данные об этом в СМИ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны отметила, что в Москве расценивают как истерику заявления советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана по Украине, считают, что "англосаксам нужна война любой ценой".