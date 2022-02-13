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Пентагон напомнил об истечении времени на мирное решение ситуации с Украиной

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Время на дипломатическое решение проблемы вокруг Украины все еще осталось, однако его становится все меньше, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы говорили, и мы все еще верим сегодня, что до сих пор имеется время и пространство для дипломатического пути вперед. Мы все еще думаем, что есть способ способствовать деэскалации напряженности здесь, найти мирный путь так, чтобы избежать войны на Украине", - приводит его слова издание The Hill.

При этом он прокомментировал попытки стран Европы найти решение ситуации с Украиной.

"Я не знаю, назвал бы я их последними отчаянными (попытками - ИФ), но конечно, мы признаем, что в этом смысле время уменьшается. И это дает нам всем повод для беспокойства", - отметил Кирби.

Он также повторил позицию США, что теперь военные действия на Украине могут начаться в любой день.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США искусственно раздувают ситуацию в связи с якобы планируемым российским вторжением на Украину, Россия не понимает, зачем американцы передают заведомо ложные данные об этом в СМИ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны отметила, что в Москве расценивают как истерику заявления советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана по Украине, считают, что "англосаксам нужна война любой ценой".

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