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МИД РФ прокомментировал передислокацию части наблюдателей ОБСЕ на Украине

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Решение ряда стран передислоцировать своих граждан, работающих в специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине, вызывает серьезную озабоченность, миссию используют как инструмент для возможной провокации, заявляет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действующее председательство ОБСЕ и Генеральный секретарь ОБСЕ проинформировали государства-участники о решении "ряда стран" передислоцировать своих граждан-сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине "в связи с ухудшением условий безопасности". Эти решения не могут не вызывать у нас серьезную озабоченность", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном в воскресенье на сайте внешнеполитического ведомства.

Она отмечает, что "миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации".

"Призываем руководство ОБСЕ решительно пресечь попытки манипуляции миссией и не допускать втягивание Организации в разыгрываемые вокруг нее нечистоплотные политические игры. Исходим из того, что в условиях искусственно нагнетаемой напряженности мониторинговая деятельность миссии в полном соответствии с ее мандатом востребована как никогда", - говорится в комментарии.

Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил о том, что граждане США, задействованные в СММ ОБСЕ на Украине, будут отозваны из страны. Источники "Интерфакса" в Донецке сообщили, что в таком случае миссию в Донбассе покинет существенная часть наблюдателей. Утром в воскресенье осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что некоторые сотрудники СММ ОБСЕ, возможно, уезжают из самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Украина Россия МИД РФ ОБСЕ

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