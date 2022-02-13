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Канада решила временно перевести свое посольство из Киева во Львов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Канада временно переводит свое посольство из Киева во Львов из-за напряженности на российско-украинской границе, сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в твиттере.

"Учитывая продолжающееся ухудшение ситуации с безопасностью, мы перенесем наши операции во временный офис во Львове и временно приостановим работу нашего посольства в Киеве", - говорится в сообщении.

Она добавила, что дипломатическое присутствие Канады на Украине сохранится.

В последние дни многие страны решили сократить свое дипломатическое присутствие на Украине на фоне высказываемых США и их союзниками опасений, что Россия готовит военное вторжение на украинскую территорию. Они с осени 2021 года сообщают о наращивании российских войск у границ с Украиной.

Россия отрицает возможность нападения на соседнее государство. При этом МИД РФ в субботу объявил "о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине", но заверил, что российские посольство и консульства продолжат выполнять свои основные функции.

В пятницу советник президента США по нацбезопаcности Джейк Салливан выступил с заявлением, что Россия может напасть на Украину до завершения Олимпиады в Пекине.

Кроме того, по данным источников издания Politico, президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с союзниками из ЕС и НАТО заявил, сославшись на данные американской разведки, что Россия начнет военные действия против Украины 16 февраля.

Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных официальных лиц заявило, что "любые действия могут начаться уже во вторник", хотя "окончательные намерения России и неизвестны".

Канада Украина Россия

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