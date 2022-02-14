Флот РФ трижды применял спецдействия для выдворения иностранной подлодки у Курил

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Выдворение иностранной, скорее всего, американской подлодки из акватории России заняло около трех часов, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Была при отработке одной из части учений, в районе Курильских островов, острова Уруп, обнаружена подводная лодка, скорее всего, Соединенных Штатов. И в результате действий трехчасовых лодка была выдворена с водной акватории Российской Федерации, куда она зашла на достаточно большую глубину более четырех километров. В результате специальных действий по этой лодке, трехкратных действий, лодка была выдворена из вод России", - сказал Шойгу в понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Совершенно непонятна и необоснованна такого рода активность на востоке", - добавил министр.

Ранее замначальника оперативного управления главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов сообщил, что Россия готова наносить удары по нарушителям территориальных вод РФ, однако решения об этом принимаются на самом высоком уровне.

Он также отметил, что России пока не хватает кораблей и самолетов для противодействия американскому флоту на Дальнем Востоке, однако она способна "полностью закрыть" Черное и Балтийское моря.

Минобороны России сообщало, что 12 февраля российский военный корабль заставил американскую подводную лодку покинуть территориальные воды России в районе Курил, где российский флот проводит учения. Американским морякам передали требование немедленно всплыть, но они его проигнорировали.

"В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы РФ в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства, - отметило Минобороны. - Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ".

Представитель Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес после этого заявил, что американские подводные лодки не заходили в российские территориальные воды.