ЦИК Туркменистана зарегистрировал сына Бердымухамедова кандидатом на пост президента

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Сердар Бердымухамедов - сын президента Туркменистана - зарегистрирован кандидатом на пост главы государства. Во вторник ему было вручено соответствующее удостоверение, сообщила сегодня информационная программа "Ватан" туркменского телевидения.

Процедура состоялась в ходе заседания Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане (Центризбиркома), в котором приняли участие руководитель и члены ЦИК, председатель Демократической партии страны, выдвинувшей Сердара Бердымухамедова на высшую государственную должность.

Выразив признательность участникам заседания Центризбиркома, вице-премьер заверил, что в случае своего избрания президентом Туркменистана он приложит все свои силы и знания, опыт и способности для того, чтобы оправдать оказанное доверие конкретными делами, осуществляемыми во имя благополучия и счастья родного народа и Отечества.

Как ранее сообщалось, кандидатура вице-премьера Сердара Бердымухамедова на должность президента Туркменистана была единогласно одобрена и выдвинута участниками состоявшегося в понедельник внеочередного IX съезда Демократической партии.

Внеочередные выборы президента Туркменистана по решению Меджлиса Милли Генгеша (нижней палаты парламента) состоятся 12 марта.