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Внеочередные выборы президента Туркменистана запланированы на 12 марта

Внеочередные выборы президента Туркменистана запланированы на 12 марта
Фото: Baris Oral/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Внеочередные выборы президента Туркменистана планируется провести 12 марта, сообщил представитель ЦИК республики.

На заседании Народного Совета в пятницу, 11 февраля, Гурбангулы Бердымухамедов, занимающий должность президента 15 лет, заявил о намерении уступить свой пост молодому руководителю, оставив за собой лишь должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) страны.

Выступившие на внеочередном заседании Халк маслахаты (Народного совета) почетные старейшины поддержали решение президента Бердымухамедова привлечь молодые кадры к руководству страной.

Позже он поручил ЦИК начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов.

Нынешний президент Гурбангулы Бердымухамедов был избран на пост главы государства на выборах 12 февраля 2017 года. Тогда за него проголосовали 97,69% избирателей. Всего голосовали 3 163 692 избирателя.

Выборы главы государства прошли на альтернативной основе, на высший государственный пост баллотировались девять кандидатов.

Согласно Конституции Туркменистана, президент избирается сроком на 7 лет. Очередные президентские выборы должны были состояться в 2024 году.

Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов

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