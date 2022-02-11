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Президент Туркменистана заявил о намерении уступить свой пост молодому руководителю

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о намерении уступить свой пост, оставив за собой должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) страны.

"Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я, как председатель Халк Маслахаты, намерен далее направить в эту область", - сказал Бердымухамедов в пятницу на Халк Маслахаты, где была принята национальная программа развития на 30 лет, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Туркменский лидер подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка и хочет сегодня обсудить непростое решение о себе.

"Как вы знаете, 15 лет тому назад, 11 февраля 2007 года, в нашей стране прошли выборы президента Туркменистана. Тогда мой родной народ избрал меня на высший государственный пост, оказав, тем самым, огромное доверие", - сообщил Бердымухамедов.

По его словам, это доверие он ощутил и на всенародных выборах 2012 и 2017 годов.

"Теперь вот уже 15 лет я работаю на высшей и очень ответственной должности президента Туркменистана. Одновременно я исполняю обязанности председателя кабинета министров, председателя Государственного совета безопасности, верховного главнокомандующего вооружёнными силами и председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша", - сказал глава государства.

Как сообщалось, в настоящее время в правительстве Туркменистана пост вице-премьера занимает сын президента Сердар Бердымухамедов, курирующий финансово-экономический комплекс с июля 2021 года.

Ранее Сердар Бердымухамедов был назначен вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты и введен в Государственный совет безопасности 11 февраля 2021 года. В этой должности он также отвечал за цифровизацию и внедрение инновационных технологий в систему госуправления, в финансово-экономический сектор и в отрасли социальной сферы. В период с 7 февраля 2020 года и до 11 февраля 2021 года Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства. С 17 июня 2019 года сын президента был руководителем Ахалского велаята (области) - центрального региона Туркменистана.

Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов

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