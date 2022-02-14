Сын президента Туркменистана Бердымухамедова выдвинут кандидатом на этот пост

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Туркменистана Сердар Бердымухамедов, сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, выдвинут в понедельник кандидатом в президенты Туркменистана на выборах, которые пройдут 12 марта, сообщает Salamnews_rus.

Его кандидатуру выдвинул девятый внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана.

"Сегодня в Центре общественных организаций Туркменистана состоялся IX внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана. Согласно повестке, на пост президента Туркменистана выдвинута кандидатура заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова", - говорится в сообщении.

11 февраля на заседании Халк маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, занимающий должность президента 15 лет, заявил о намерении уступить свой пост молодому руководителю, оставив за собой лишь должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) страны.

Внеочередные выборы президента Туркменистана назначены на 12 марта 2022 года. Согласно Конституции Туркменистана, президентом страны может быть избран гражданин, родившийся в Туркменистане, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в стране.

В понедельник Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов (ЦИК) объявила о начале избирательной кампании. В частности, с 14 февраля политические партии и инициативные группы граждан начнут проводить собрания по выдвижению своих кандидатов на высший государственный пост.

Сейчас в Туркменистане пост вице-премьера занимает сын президента Сердар Бердымухамедов, курирующий финансово-экономический комплекс с июля 2021 года. 22 сентября 2021 года ему исполнилось 40 лет.

С 17 июня 2019 года сын президента был руководителем Ахалского велаята (области) - центрального региона Туркменистана. С 7 февраля 2020 года Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства.

11 февраля 2021 года он был назначен вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты и введен в Государственный совет безопасности. В этой должности он также отвечал за цифровизацию и внедрение инновационных технологий в систему госуправления, в финансово-экономический сектор и в отрасли социальной сферы.