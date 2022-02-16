Боррель подчеркнул важность переговоров в деэскалации ситуации на границе РФ и Украины

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель видит "обнадеживающие сигналы" в украинском кризисе в последние дни, однако считает, что есть и вызывающие обеспокоенность моменты.

"Есть обнадеживающие знаки, но есть также события, вызывающие обеспокоенность, как, например, голосование в Думе с просьбой к Путину признать независимость двух так называемых республик в Донбассе", - сказал Боррель, выступая в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"Мы пока не знаем, как поступит Путин, но что ясно: мы должны опираться на два подхода одновременно - во-первых, на волю к переговорам с готовностью вести их. Потому что, да, у России тоже есть обеспокоенности по поводу ее безопасности, которые надо учитывать", - подчеркнул он.

"И также мы должны подготовить наши возможности реакции, наши инструменты сдерживания - санкции. Мы над ними работаем, и мы готовы действовать. Но, прежде всего, мы остаемся готовыми вести переговоры по поиску дипломатического решения для худшего кризиса, который Европейский союз не знал с окончания холодной войны, - отметил глава дипломатии ЕС.

По его словам, "этот кризис затрагивает не только украинцев, не только Европу, он затрагивает всё человечество".

Единство Европы

Боррель отверг критику роли европейской дипломатии в урегулировании украинского вопроса и назвал ее "абсолютно необоснованной". "Государства-члены союза не переставали говорить о безопасности в Европе, на Украине, и мы пришли к исключительному единству", - сообщил глава дипломатии ЕС.

По его словам, инициативы ряда стран союза, в частности, Германии и Франции, по поиску дипломатического решения кризиса осуществлялись в координации с позицией ЕС и при полной транспарентности.

Примером единства, считает высокий представитель ЕС по иностранным делам, также служит ситуация с письмами главы МИД РФ Сергея Лаврова США и НАТО о гарантиях безопасности при игнорировании роли Евросоюза в этом вопросе. Позднее, сказал Боррель, Лаврову пришлось направить письма государствам-членам Европейского союза.

"Почему такой поворот событий с российской стороны? (...) Прежде всего, потому что они поняли, что европейский фронт един и что мы чрезвычайно солидарны", - объяснил глава дипломатии ЕС. Поэтому, продолжил он, был предпринят "маневр" с письмом 27 членам ЕС, "с замыслом получить 27 различных ответов".

"Но господин Лавров не добился результата, так как мы написали только одно письмо, тем самым сэкономив ему время для чтения 27 совершенно идентичных писем. Он получил только одно письмо, представляющее позицию Европейского союза от имени 27 государств-членов", - отметил Боррель.

С его точки зрения, это хороший пример того, как европейцы могут работать рука об руку и в сотрудничестве со своими союзниками - США и другими странами, которые разделяют позицию ЕС. И Евросоюз, настаивал высокий представитель ЕС, сыграл свою роль в проходивших переговорах с Россией.

О единстве Евросоюза говорил в своем выступлении в Европарламенте и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он указал на "сильную и ясную стратегию ЕС", в которой назвал три составляющих: первая из них - дипломатия в различных форматах для урегулирования кризиса.

"Наряду с этими обязательствами в области дипломатии, мы работаем над вторым разделом - подготовкой санкций и ограничительных мер на случай, если они будут необходимы", - заявил Мишель.

Третьим, "главным", направлением он назвал "помощь Украине, помощь украинскому народу".