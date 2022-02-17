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Байден и Шольц обсудили усиление восточного фланга НАТО в случае нападения РФ на Украину

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили украинский кризис и рассмотрели вопрос усиления восточного фланга НАТО на случай "вторжения" России на Украину, сообщает Белый дом.

"Они подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнули важность продолжения трансатлантической координации в области дипломатии и мер сдерживания, а также укрепления восточного фланга НАТО в случае дальнейшего вторжения России на Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два лидера также обсудили проведенные ими ранее беседы с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским относительно "продолжающегося наращивания Россией военного присутствия на границах с Украиной".

В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы Украины и угрозе российского вторжения в соседнюю страну. Россия последовательно опровергала эти утверждения.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России продолжать диалог с Западом.

При этом Белом доме заявили, что все еще видят угрозу в действиях России на границе с Украиной.

"Мы очень внимательно следим за тем, какие шаги Россия предпринимает. Но они (российские войска - ИФ) остаются в большом количестве на границе, неся угрозу", - сказала представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге в среду.

Ранее Байден приветствовал заявление Минобороны РФ об отводе части войск от границ с Украиной, однако, по его мнению, Вашингтону еще предстоит проверить, действительно ли Россия возвращает военных в места постоянной дислокации.

США Германия Джо Байден Олаф Шольц НАТО

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