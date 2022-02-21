Шольц в понедельник намерен поговорить по телефону с Путиным

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц планирует в понедельник провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Focus со ссылкой на пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

По его словам, политики должны обсудить кризис на Украине и возможный саммит Путина с президентом США Джо Байденом.

Как ожидается, беседа начнется после 14:00 по московскому времени.

Правительство ФРГ приветствовало идею проведения российско-американской встречи в верхах, сказал Хебештрайт и выразил надежду, что российская сторона примет это предложение и саммит состоится как можно скорее.

Шольц побывал в Москве и Киеве на прошлой неделе. Выступая затем на мюнхенской конференции по безопасности, канцлер высказал мнение, что в разрешении конфликта вокруг Украины нужно делать ставку на дипломатию.