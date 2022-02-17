Блинкен предложил Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что направил в четверг письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с предложением провести на следующей неделе очную встречу.

"Я направил сегодня Лаврову письмо с предложением встретиться на следующей неделе в Европе для обсуждения шагов, которые мы можем принять, чтобы урегулировать кризис без конфликта", - заявил Блинкен на заседании СБ ООН.

Он уточнил, что предложил провести встречи в рамках Совета НАТО-Россия и постоянного совета ОБСЕ.

"Это может положить начало саммиту ключевых лидеров в контексте деэскалации для достижения взаимного понимания", - подчеркнул он.

За последнее время Блинкен и Лавров провели два телефонных разговора - 12 и 15 февраля.

В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы с Украиной и угрозе "российского вторжения". Россия последовательно опровергала эти утверждения.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне Лавров сообщил о готовности России продолжать диалог с Западом.