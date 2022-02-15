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Блинкен заявил Лаврову, что ситуацию на границе Украины еще можно урегулировать мирно

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что кризис на российско-украинской границе по-прежнему возможно решить мирным путем, говорится в заявлении Госдепартамента.

"Он подчеркнул, что... мы (США - ИФ) по-прежнему привержены дипломатическому пути и верим, что окно возможностей для мирного решения кризиса остается открытым", - сказано в заявлении ведомства.

Блинкен также подчеркнул необходимость достичь "поддающейся проверке, достоверной и значительной" деэскалации ситуации вокруг Украины. Он вновь предупредил, что "дальнейшая агрессия России против Украины" встретит быстрый и единый ответ трансатлантического сообщества.

Кроме того, Блинкен отметил, что в Вашингтоне с нетерпением ожидают ответа от Москвы на переданные в январе предложения США и НАТО по безопасности в Европе. Согласно сообщению Госдепа, Блинкен при этом указал на заявления Лаврова, что ответ будет передан "в ближайшие дни".

Накануне Лавров на встрече с Путиным сообщил, что МИД РФ подготовил ответ на реакцию США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

США и другие страны Запада с осени 2021 года сообщают о наращивании российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

14 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что российские военные завершают часть учений, но некоторые маневры, в том числе российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022", продолжаются.

15 февраля в Минобороны РФ объявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начали возвращение на базы после учений.

США Россия Украина Энтони Блинкен Сергей Лавров

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