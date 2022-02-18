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США надеются, что РФ примет приглашение Блинкена встретиться с Лавровым в Женеве

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - США надеются, что Россия положительно отреагирует на предложение госсекретаря США Энтони Блинкена встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве на следующей неделе, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Как вы слышали, госсекретарь Блинкен пригласил министра иностранных дел Лаврова в Женеву сесть за стол переговоров. И мы надеемся, что они (Россия - ИФ) примут это приглашение и предпочтут дипломатию конфронтации", - заявила Томас-Гринфилд в интервью National Public Radio.

По ее словам, пока ответа от России США не получили.

"Мы надеемся, что они примут это приглашение. Это единственный путь вперед", - отметила она.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США заявил, что направил в четверг письмо главе МИД РФ с предложением провести на следующей неделе очную встречу.

"Я направил сегодня Лаврову письмо с предложением встретиться на следующей неделе в Европе для обсуждения шагов, которые мы можем принять, чтобы урегулировать кризис без конфликта", - заявил Блинкен на заседании СБ ООН.

Он уточнил, что предложил провести встречи в рамках Совета НАТО-Россия и постоянного совета ОБСЕ.

"Это может положить начало саммиту ключевых лидеров в контексте деэскалации для достижения взаимного понимания", - подчеркнул он.

За последнее время Блинкен и Лавров провели два телефонных разговора - 12 и 15 февраля.

США

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