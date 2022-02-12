Антонов заявил, что США стремятся сформировать впечатление неминуемости "агрессии" РФ

Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на просьбу издания Newsweek прокомментировать заявления помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана в ходе брифинга 11 февраля о гипотетическом вторжении России на украинскую территорию заявил, что подобные высказывания являются проявлением стремления американской администрации повысить градус пропагандистской кампании против РФ.

"Ремарки Дж.Салливана выдержаны в алармистском ключе. Усматриваем в подобных заявлениях лишь стремление администрации максимально повысить градус пропагандисткой кампании против нашей страны. Сформировать у общественности впечатление, что "агрессия" неминуема", - подчеркнул посол.

Антонов отметил, что комментарии политиков о том, что Россия "нападет" на Украину во время Олимпиады или после нее не подкреплены никакими доказательствами.

"Вашингтон лишь продолжает "пускать пыль в глаза", основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит. Даже местные обозреватели отмечают, что доверие американских граждан к подобным голословным утверждениям резко снизилось", - заявил посол.

Он подчеркнул, что российское руководство "неоднократно заявляло о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается".

Ранее, в пятницу, советник американского президента по нацбезопаcности Джейк Салливан заявил, что Россия, "если примет такое решение, имеет возможности напасть на Украину", "не дожидаясь завершения Олимпиады" в Пекине. Также сообщалось, что Белый дом призывает находящихся на Украине американцев покинуть страну в течение ближайших 24-48 часов.