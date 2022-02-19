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Госдума на ближайшем заседании рассмотрит вопросы, связанные с ситуацией вокруг Донбасса

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил что Госдума на ближайшем заседании обсудит вопросы, связанные с ситуацией в Донбассе.

"На ближайшем заседании Государственной Думы обсудим эти вопросы", - написал Володин в своем телеграмм-канале в субботу.

Ближайшее заседание Думы согласно плану работы намечено на 22 февраля.

Как отметил спикер, что "вот уже сутки, как Киев обстреливает ДНР и ЛНР".

"Тысячи беженцев, женщины с детьми бегут от войны. Сегодня в Мюнхене проходит конференция по безопасности. Вопрос: кто-то из европейских политиков озаботился судьбой мирных граждан Донбасса, которые вынуждены покидать родные дома? Нет", - написал Володин.

Он считает, "необъяснимым и циничным" заявление канцлера ФРГ, что ему "кажется смешным, что в ДНР и ЛНР происходит".

"Он не считает это геноцидом. Необъяснимое и циничное заявление, учитывая историю Германии", - отметил спикер Думы.

Кроме того, по словам Володина "вместо беспокойства за судьбы и жизни людей политики западных государств пытаются оправдать поведение Киева, повторяя в наш адрес, как мантру, угрозы: если Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, мы объявим санкции невиданных ранее масштабов".

Как заявил спикер Госдумы, санкции "никого не пугают - в таких условиях мы живем уже 8 лет". Он признал, что "да, это создает проблемы, лучше сотрудничать и развивать отношения, чем конфликтовать", но введение ограничений не было выбором России.

По мнению Володина, "ко всем пришло понимание: санкции против России все равно будут".

"Неважно, делали мы что-то или нет, будем делать или нет: Вашингтон и Брюссель всегда придумают, в чём нас обвинить", - написал он.

Причина такого поведения Запада, по убеждению Володина, в одном: "они хотят остановить развитие нашей страны".

"Мы этого допустить не должны", - подчеркнул спикер.

Ранее Володин заявил, что Россия встанет на защиту соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР в случае угрозы их жизням. Он добавил, что если на Украине начнется война, то именно Европа станет ареной военных действий, и предложил депутатам европейских стран спросить избирателей, хотят ли они войны.

В последние дни в Донбассе значительно участились обстрелы. В пятницу непризнанные ДНР и ЛНР объявили об эвакуации в Россию женщин и детей из-за готовящегося наступления украинских военных в Донбассе. Киев отвергает наличие планов проведения силовых операций на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей.

Госдума Вячеслав Володин Донбасс

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