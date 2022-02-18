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В ЛНР сообщили о двух минометных обстрелах со стороны ВСУ с начала суток

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины дважды с начала текущих суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении уточняется, что обстрелам с украинской стороны из минометов калибра 120-мм подверглись населенные пункты Пришиб и Желобок. Всего по территории ЛНР было выпущено 25 мин, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

"Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении.

Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что зафиксировали за прошедшие сутки 29 нарушений перемирия со стороны украинской армии.

ЛНР Украина Донбасс ВСУ

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