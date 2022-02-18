В ДНР заявили, что с начала суток на их территорию попало 78 мин и снарядов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - С начала суток 78 мин и снарядов выпущено по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в Донецке заявили о более чем десятикратном росте количества обстрелов за прошлые сутки.

Ранее в представительстве сообщили, что артиллерийскому и минометному обстрелу подвергся поселок Новоласпа: в 6:15 по нему было выпущено три снаряда калибром 122 мм, в 08:00 - 12 мин калибром 120 мм.

В пятницу украинские военные сообщили, что зафиксировали за минувшие сутки 60 нарушений режима тишины в Донбассе, один военнослужащий ранен, еще один травмирован, также ранены двое гражданских, трое контужены. С начала текущих суток зафиксировано шесть обстрелов.