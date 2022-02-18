В ДНР заявили, что украинский танк обстрелял окраину Горловки

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Окраина Горловки в ДНР подверглась обстрелу из танка с украинской стороны, сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 10:28 по Горловке (пос. шахты им. Гагарина) произведено 4 выстрела из танка", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу представительством ДНР в СЦКК.

Также за 35 минут по территории ДНР выпущено почти 40 снарядов.

Ранее в ДНР заявили о резком росте напряженности и более чем десятикратном увеличении количества обстрелов их территории за сутки.