На Украине сообщили о 66 обстрелах в Донбассе за минувшие сутки и утро

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Украинские военные зафиксировали за минувшие сутки 60 нарушений режима тишины в Донбассе, один военнослужащий ранен, еще один травмирован, также ранены двое гражданских, трое контужены. При этом с начала текущих суток зафиксировано еще шесть обстрелов.

"За текущие сутки (...) зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, четыре из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения... Потерь среди военнослужащих Объединенных сил (...) нет", - сказано в утренней пятничной сводке на странице штаба украинской Операции Объединенных сил в фейсбуке.

В частности, как сообщают украинские военные, противник обстрелял Болотенное и Новогнатовку из артиллерии калибра 122-мм, дважды - Старогнатовку из минометов калибра 120-мм и крупнокалиберных пулеметов, Чермалык - из автоматических станковых гранатометов, Шум - из минометов калибра 82-мм.

За прошедшие сутки, 17 февраля, со стороны противника зафиксировано 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщают украинские военные.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотника противника с пересечением линии столкновения.

"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один - боевое травмирование, (...) ранены два гражданских лица", - говорится в сводке.

Кроме того, накануне от обстрелов повреждено сооружение детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушены два частных дома в Станице Луганской. Три работника дошкольного учебного заведения получили контузии. Кроме того, противник обстрелял из артиллерийских систем Врубивку и повредил здание местной школы, газопровод и частный дом, сообщается в украинской военной сводке.

Накануне все стороны вооруженного конфликта в Донбассе сообщили о резком увеличении числа обстрелов.

Информация из ДНР

Артиллерийскому и минометному обстрелу подвергся и продолжает подвергаться поселок Новоласпа самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 8:00 по Новоласпе выпущено 12 мин калибром 120 мм", - говорится в его сообщении, распространенном в пятницу. До этого, в 6:15, по поселку Новоласпа было выпущено три снаряда калибром 122 мм. Ранее сообщалось об обстреле поселка Петровское с применением артиллерии калибром 122 мм.

При этом в представительстве ДНР в СЦК заявили, что за прошедшие сутки количество обстрелов территории самопровозглашенной республики возросло более чем в 10 раз. "За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о 24 нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

За предыдущий отчетный период, то есть сутками ранее, по данным представительства ДНР в СЦКК, было зафиксировано всего два нарушения режима прекращения огня.