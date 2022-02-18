В США сочли, что РФ могла сосредоточить до 190 тыс. военных близ Украины

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в пятницу заявил, что Россия, по данным Вашингтона, могла еще нарастить военное присутствие на границе с Украиной.

"Мы оцениваем, что Россия, возможно, сосредоточила от 169 тыс. до 190 тыс. военнослужащих близ Украины", - говорится в опубликованном в пятницу тексте выступления Карпентера в ОБСЕ.

Постпред США пояснил, что данная оценка, среди прочего, "включает войска вдоль границы, в Белоруссии и в Крыму", бойцов Росгвардии, а также - "подразделения пророссийских сил на востоке Украины".

"Это самая значительная мобилизация сил в Европе со времен Второй мировой войны", - утверждает американский постпред.

Американский дипломат напомнил, что, для сравнения, Вашингтон оценивал в 100 тыс. человек российскую группировку близ Украины по состоянию на 30 января 2022 года.

Ранее в феврале президент США Джо Байден оценивал численность сил РФ близ Украины в 150 тыс. человек.