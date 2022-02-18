Цена биткойна опустилась ниже $41 тыс. на фоне напряженности между РФ и Украиной

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Цена биткойна опустилась ниже $41 тысячи в ходе торгов в пятницу на фоне возобновления роста напряженности между Россией и Украиной и на ожиданиях ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США.

Котировка биткойна по данным на 16:15 по московскому времени опустилась на 0,7% с момента закрытия предыдущих торгов и составила $40 422. Всего с начала 2022 года криптовалюта потеряла в цене порядка 12%.

Цена эфира, второй по популярности криптовалюты, снижается на 0,11%, до $2,893 тыс. В текущем году эфир подешевел на 21,5%.

"Уолл-стрит перешел в режим снижения рисков, и биткойн платит за это", - отметил аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя. "Беспокойство из-за геополитической ситуации и потенциального ужесточения политики центробанка привело к падению криптовалют", - добавил эксперт.

Американский рынок акций снизился по итогам торгов в четверг на сообщениях западных официальных лиц о том, что Россия продолжает наращивать военное присутствие у границы с Украиной. Индекс Dow Jones Industrial Average продемонстрировал худшее падение с начала года.

По словам Мойя, российское вторжение на Украину "может привести к росту давления на криптовалюты и вызвать их падение еще на 10-15% в краткосрочной перспективе".

Эксперт сохраняет долгосрочный прогноз роста крипторынка, но отметил также, что "если влияние ужесточения со стороны ФРС на перспективы роста окажется сильнее, институциональные инвесторы могут понизить ставки".

ФРС готова поднимать ставку более быстрыми темпами в этом году, а также принимать другие меры ужесточения кредитно-денежной политики, если инфляция останется на высоком уровне, следует из протокола январского заседания Федрезерва, опубликованного в среду.

Речь председателя американского центробанка Джерома Пауэлла по итогам заседания, прошедшего 25-26 января, спровоцировала на рынке рост ожиданий первого подъема ставки уже в марте.