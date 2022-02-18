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Первые автобусы с эвакуированными из Донбасса прибыли в РФ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Первые автобусы с беженцами из непризнанных республик Донбасса уже находятся в России, полиция сопровождает их в места размещения, передает телеканал "Россия-24" (ВГТРК)

"Первые автобусы уже пересекли границу Ростовской области. Обстановка в пункте пропуска обычная, нет какого-то ажиотажа. Автобусы в сопровождении полиции поехали к местам размещения", - сказала корреспондент телеканала.

Между тем, по данным МЧС РФ, границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов из самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Кроме того, как передает корреспондент "Интерфакса", эвакуация жителей самопровозглашенной Луганской народной республики в Российскую Федерацию началась в подконтрольном ЛНР городе Красный Луч. Жителей города собрали на главном автовокзале города, после проверки документов они сели в автобус. В данный момент происходит подготовка к выезду в сторону границы с Россией.

В МЧС также сообщили, что в Ростовскую область для организации приема жителей Донбасса вылетели временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян, глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава.

Ранее в пятницу глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил, что из непризнанной республики в Ростовскую область России эвакуируют женщин и детей из-за роста напряженности в регионе.

Позже глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал население покинуть территорию непризнанной республики.

Накануне все стороны вооруженного конфликта в Донбассе сообщили об обострении ситуации на линии разграничения. Кратно увеличилось число обстрелов. Есть пострадавшие.

Россия Украина Ростовская область Донбасс

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