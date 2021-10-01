Армия США достроит крупный склад вооружений в Польше в 2022 г.

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сооружение крупного американского склада для вооружений и военной техники под польским селом Повидзе будет завершено в 2022 году, сообщило командование армии США в Европе.

Полностью этот объект стоимостью $350 млн, большая часть строительства которого финансируется НАТО, будет готов к обслуживанию американских войск в 2024 году.

Там будут храниться вооружение и военная техника для оснащения бригадной боевой группы армии США. В частности, там предполагается размещение 85 танков, 190 боевых машин пехоты, 35 самоходных артиллерийских установок и четырех танковых мостоукладчиков.

Склад находится примерно в 256 км от границы Калининградской области.

В течение последних нескольких лет армия США создала такие заранее подготовленные оружейные базы в разных точках Европы, чтобы войска, прибывающие из Соединенных Штатов, имели быстрый доступ к вооружениям и военной технике, если они будут срочно мобилизованы в кризисной ситуации.

В настоящее время в Польше на ротационной основе размещена американская бронетанковая бригада со штатным вооружением, которая переброшена с континентальной части Соединенных Штатов.