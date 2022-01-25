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Конгрессмены-республиканцы призвали ускорить поставки танков "Абрамс" в Польшу

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Ряд ведущих республиканцев Палаты представителей США обратился с призывом к американской администрации добиться ускорения поставок 250 танков M1A2 Abrams Польше на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает издание Defense news.

Отмечается, что такой шаг, "особенно в то время, как Россия наращивает свои войска возле Украины, направит важный сигнал и НАТО и Кремлю".

"Кроме того, помощь Польше с танками M1A2 позволит ей заменить оружие советской эпохи в составе польских вооруженных сил, и тем самым укрепит их способность действовать вместе с войсками США и НАТО, и одновременно с тем усилит промышленность США", - также говорится в послании конгрессменов.

В частности, такой призыв властям США адресовали высокопоставленный член комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс и член комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер.

По данным Defense news, Польша и производитель танков компания General Dynamics ожидают первых поставок этой техники в 2022 году. Однако Управление военного сотрудничества минобороны США еще не уведомило Конгресс об одобрении сделки.

Издание напоминает, что ВС Польши в настоящее время вооружены немецкими танками 2A4 и 2A5, а польское командование намерено заменять танки Т-72 и польские PT-91 на новые образцы техники.

США Польша

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