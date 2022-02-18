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Челябинская область готова принять 600 беженцев из Донбасса

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Челябинская область готова принять до 600 эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, 500 взрослых и 100 детей, говорится в телеграм-канале пресс-службы областного правительства.

Людей могут разместить в учреждениях соцзащиты, санаториях, домах отдыха и интернатах. МЧС региона и чиновники обладминистрации занялись составлением списка потенциальных пунктов размещения беженцев.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что в дальнейшем регион будет готов принять и больше жителей Донбасса.

Об эвакуации стариков, женщин и детей 18 февраля объявили руководители самопровозглашенных республик Донбасса. Их собираются вывезти в Ростовскую область. Ростовский губернатор Василий Голубев уже попросил помощи у федерального центра, президент Владимир Путин распорядился принять и обустроить беженцев и выделить каждому по 10 тысяч рублей. Только из ДНР могут выехать 700 тысяч человек, говорили в МЧС региона.

Челябинская область Ростовская область ДНР ЛНР Владимир Путин МЧС

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