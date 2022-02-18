Источник усомнился в проведении заседания ТКГ по Донбассу в субботу утром

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу утром в субботу, скорее всего, не состоится, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Киев так и не выразил готовности к конструктивному диалогу с представителями Донецка и Луганска и не представил конструктивных предложений. Если они не поступят до утра, встреча вряд ли состоится. Встреча ради факта встречи не имеет смысла", - заявил источник.

Ранее спецпредставитель председателя ОБСЕ в ТКГ Микко Киннунен заявил, что Внеочередное заседание ТКГ по Донбассу состоится утром 19 февраля.

В украинской делегации в ТКГ заявили, что российская сторона отказалась принимать участие во внеочередном заседании вечером 18 февраля, инициированным Киевом в связи с обстрелами в Донбассе. Позднее вице-премьер Украины Ирина Верещук выразила надежду на проведение внеочередных консультаций в ТКГ 19 февраля.

В свою очередь, в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили: "После того, как мы затребовали у украинской стороны конкретных предложений по разрешению ситуации, а также подтверждения, что наши предложения, которые давно лежат на столе переговоров, будут учтены, украинцы сразу же отменили заседание".

В сообщении пресс-службы МИД ДНР говорится, что, учитывая позицию Киева, "встречаться исключительно ради встречи, для некой имитации переговоров" в Донецке "действительно не готовы".

В самопровозглашенной Луганской народной республике сказали, что не видят смысла в проведении внеочередного заседания участников подгруппы по безопасности ТКГ.