Поиск
Хоккей с шайбой16:10Мужчины. 1/2 финала Россия - Швеция. 2:1ПодробнееФигурное катание13:30Микст. Короткая программа 1.Суй Вэницзин/Хань Цун, 2.Евгения Тарасова/Владимир Морозов, 3.Анастасия Мишина/Александр ГаллямовПодробнееФристайл10:10Мужчины. Финал  Швейцария Швейцария РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:53Заразились
на 18.02В России 15 020 573+180 071В мире 419 694 923+1 962 968

Источник усомнился в проведении заседания ТКГ по Донбассу в субботу утром

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу утром в субботу, скорее всего, не состоится, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Киев так и не выразил готовности к конструктивному диалогу с представителями Донецка и Луганска и не представил конструктивных предложений. Если они не поступят до утра, встреча вряд ли состоится. Встреча ради факта встречи не имеет смысла", - заявил источник.

Ранее спецпредставитель председателя ОБСЕ в ТКГ Микко Киннунен заявил, что Внеочередное заседание ТКГ по Донбассу состоится утром 19 февраля.

В украинской делегации в ТКГ заявили, что российская сторона отказалась принимать участие во внеочередном заседании вечером 18 февраля, инициированным Киевом в связи с обстрелами в Донбассе. Позднее вице-премьер Украины Ирина Верещук выразила надежду на проведение внеочередных консультаций в ТКГ 19 февраля.

В свою очередь, в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили: "После того, как мы затребовали у украинской стороны конкретных предложений по разрешению ситуации, а также подтверждения, что наши предложения, которые давно лежат на столе переговоров, будут учтены, украинцы сразу же отменили заседание".

В сообщении пресс-службы МИД ДНР говорится, что, учитывая позицию Киева, "встречаться исключительно ради встречи, для некой имитации переговоров" в Донецке "действительно не готовы".

В самопровозглашенной Луганской народной республике сказали, что не видят смысла в проведении внеочередного заседания участников подгруппы по безопасности ТКГ.

Украина Россия Донбасс ТКГ

Новости по теме

Новости

Россию вряд ли сразу отключат от SWIFT в случае нападения на Украину

США обвинили Россию в кибератаках на украинские банки

В МИД РФ назвали ситуацию в Донбассе "натуральным геноцидом"

В МИД РФ назвали ситуацию в Донбассе "натуральным геноцидом"

В СНБО Украины исключили возможность приказа о силовой операции в Донбассе

Госдеп счел эвакуацию людей из Донбасса отвлекающим маневром

МЧС ДНР оценило число эвакуируемых в 700 тысяч человек

МЧС ДНР оценило число эвакуируемых в 700 тысяч человек

Взорванный в Донецке автомобиль принадлежал главе народной милиции

Взорванный в Донецке автомобиль принадлежал главе народной милиции

ЛНР начала эвакуацию жителей Кировска

ЛНР начала эвакуацию жителей Кировска

Машина взорвалась возле здания правительства в Донецке

Главком ВСУ заявил, что не планирует наступление на Донбасс

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });