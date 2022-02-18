Внеочередное заседание Контактной группы по Донбассу пройдет утром в субботу

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу состоится утром 19 февраля, сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ в ТКГ Микко Киннунен.

"Внеочередное заседание ТКГ, которое я созвал сегодня вечером, переносится на завтрашнее утро. Ситуация с безопасностью на Донбассе и вдоль линии соприкосновения очень тревожная", - написал Киннунен в твиттере.

Ранее в украинской делегации в ТКГ заявили, что российская сторона отказалась принимать участие во внеочередном заседании вечером 18 февраля, инициированным украинской стороной в связи с обстрелами в Донбассе. Позднее вице-премьер Украины Ирина Верещук выразила надежду на проведение внеочередных консультаций в ТКГ 19 февраля.

Со своей стороны, в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили: "После того, как мы затребовали у украинской стороны конкретных предложений по разрешению ситуации, а также подтверждения, что наши предложения, которые давно лежат на столе переговоров, будут учтены, украинцы сразу же отменили заседание".

В сообщении пресс-службы МИД самопровозглашенной ДНР говорится, что, учитывая позицию Киева, "встречаться исключительно ради встречи, для некой имитации переговоров" в Донецке "действительно не готовы".

В самопровозглашенной Луганской народной республике сказали, что не видят смысла в проведении внеочередного заседания участников подгруппы по безопасности ТКГ.