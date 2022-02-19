Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Из-за непогоды дистанция сокращена с 50 км до 30 кмПодробнее
Конькобежный спорт11:30Мужчины. ФиналПодробнее
Конькобежный спорт12:00Женщины. ФиналПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:50Заразились
на 18.02В России 15 020 573+180 071В мире 421 565 993+1 871 070

Более 6,5 тысячи человек выехали из ДНР

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - С начала эвакуации самопровозглашенную Донецкую народную республику покинули более 6,5 тысячи человек, из них почти 2,5 тысячи - дети, сообщает МЧС ДНР.

"По состоянию на 06:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6 тыс. 603 человека, из них 2 тыс. 436 детей", - говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой МЧС ДНР.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России.

Украина Донбасс ДНР Россия Ростовская область

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 19 февраля

В ДНР заявили о повреждении водопровода в результате обстрела

В СММ ОБСЕ сообщили о резком росте интенсивности обстрелов в Донбассе

Байден счел, что Россия приняла решение о нападении на Украину

Байден счел, что Россия приняла решение о нападении на Украину

В ДНР заявили о минометном обстреле города Докучаевск

Второй взрыв произошел в Луганске

Газопровод загорелся в Луганске после взрыва

Сильный взрыв прогремел в Луганске

Spiegel сообщил о найденном подтверждении обещания не расширять НАТО на восток

Spiegel сообщил о найденном подтверждении обещания не расширять НАТО на восток

НАТО повысило боеготовность солдат из-за ситуации на границе РФ и Украины

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });