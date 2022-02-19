Более 6,5 тысячи человек выехали из ДНР

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - С начала эвакуации самопровозглашенную Донецкую народную республику покинули более 6,5 тысячи человек, из них почти 2,5 тысячи - дети, сообщает МЧС ДНР.

"По состоянию на 06:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6 тыс. 603 человека, из них 2 тыс. 436 детей", - говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой МЧС ДНР.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России.