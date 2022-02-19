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НАТО повысило боеготовность солдат из-за ситуации на границе РФ и Украины

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс повышает боеготовность солдат из-за опасений конфликта в зоне российско-украинской границы. По информации немецкого информагентства dpa, силы группы быстрого реагирования NFR впредь должны быть готовы к передислокации не в течение 30 дней, а за неделю.

Для остальных частей альянса действует так называемое правило Notice-to-Move, которое сокращает срок подготовки с 45 до 30 дней.

Как сообщает телеканал Die Welt, в НАТО опасаются, что Россия может "сфабриковать украинскую операцию в регионе сепаратистов и использовать это как повод для вторжения".

В последние дни в Донбассе наблюдается обострение вооруженного конфликта, Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в обстрелах. В пятницу в Донецке и Луганске объявили об эвакуации в Россию женщин и детей из-за готовящегося наступления украинских военных в Донбассе. Киев отвергает наличие планов проведения силовых операций на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей.

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