Главы МИД G7 призвали Россию идти по пути дипломатии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Главы МИД стран G7 в совместном заявлении по итогам переговоров призвали РФ идти по дипломатическому пути разрешения украинского кризиса.

"Мы призываем Россию идти по пути дипломатии, снижать напряжение, отвести большую часть войск от украинской границы и придерживаться международных обязательств в полном объеме, в том числе в том, что касается снижения рисков и прозрачности военной активности", - сказано в документе.

Отмечается, что первым шагом должно быть снижение военной активности у российско-украинской границы. "Мы пока не видим подтверждения этим действиям. Мы будем оценивать Россию по делам", - заявили министры.

Главы МИД стран G7 также сказали, что опасаются провокации на границе РФ и Украины, которая может быть использована как повод для военной эскалации.

"Мы опасаемся, что инсценированные инциденты могут быть использованы как повод для возможной военной эскалации, - сказано в документе. - Россия должна оказать влияние на самопровозглашенные народные республики с тем, чтобы добиться сдержанности и деэскалации".

Главы МИД стран G7 провели экстренную встречу по ситуации вокруг Украины в субботу в Германии. Заседание министров состоялось "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 18 по 20 февраля.