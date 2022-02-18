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Блинкен и Лавров проведут переговоры в среду

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен принял предложение российской стороны принять участие в переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду, заявила в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки.

"Он принял предложение (о времени встречи - ИФ), и он будет взаимодействовать со своим коллегой в среду", - сказала она на брифинге.

Накануне представитель госдепа США Нед Прайс сообщал, что Блинкен готов встретиться с Лавровым в даты, предложенные российской стороной. Блинкен предлагал Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе. Россия, по словам Прайса, ответила, предложив даты для встречи на конец следующей недели. Американская сторона на дала на это согласие.

До этого госсекретарь США заявлял, что направил в четверг письмо главе МИД РФ с предложением провести на следующей неделе очную встречу.

За последнее время Блинкен и Лавров провели два телефонных разговора - 12 и 15 февраля.

Россия США Энтони Блинкен Сергей Лавров

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