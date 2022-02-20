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Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 февраля

Переговоры Зеленского и Макрона о ситуации на Украине, обстрел территории ДНР, анонс встречи Блинкена и Лаврова

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на Украине и пути для ее немедленной деэскалации. По словам украинского лидера, стороны говорили о возможных вариантах политико-дипломатического урегулирования кризиса.

- Более 150 мин и снарядов были выпущены по ДНР с начала суток. Наблюдатели Спецмониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали двукратный рост количества нарушений режима прекращения огня за прошлые сутки. В ЛНР сообщили, что украинские военные 49 раз за сутки обстреляли ее территорию.

- Блинкен анонсировал встречу с Лавровым 24 февраля. Он уточнил, что переговоры состоятся, если за это время Россия не нападет на Украину. Блинкен отметил, что президент США Джо Байден готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, если Вашингтон решит, что это пойдет на пользу дипломатии.

- Бастрыкин поручил принять меры по фиксации преступлений украинских военных в Донбассе. Также, по данным СКР, по его указанию в Ростов направлены сотрудники Главного следственного управления и криминалисты центрального аппарата, которым поставлена задача по оперативной организации и дальнейшей координации штаба СКР в Ростовской области.

- Пользователи столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов Сбербанка. К 03:00 мск было зафиксировано более тысячи отчетов о проблемах. Большинство жалоб зафиксировано из Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

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