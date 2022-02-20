В Донецке сообщили о десятках разрывов артиллерийских снарядов на окраинах города

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Несколько десятков мощных разрывов артиллерийских снарядов прогремели около полуночи с субботы на воскресенье на северной и западной окраинах Донецка, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Официальной информации пока не поступало.

Накануне Спартак (северный пригород Донецка - ИФ) подвергся минометному обстрелу. За три часа по территории ДНР было выпущено более 150 снарядов и мин, сообщало представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.