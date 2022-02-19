Пригород Донецка обстреляли из минометов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Пригород Донецка подвергся минометному обстрелу, за три часа по территории ДНР выпущено более 150 снарядов и мин, сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 16:50 по Спартаку (северный пригород Донецка - ИФ) выпущено 12 мин калибром 120 мм. Всего за три часа по территории ДНР выпущено более 150 снарядов и мин 82-122 мм", - говорится в сообщении, распространенном в субботу представительством ДНР в СЦКК.

Кроме того, обстрелам подверглись еще не менее восьми поселков на линии соприкосновения.

Новость дополняется