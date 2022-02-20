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Народная милиция ЛНР заявила об атаке украинских военных в районе Пионерского

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе населенного пункта Пионерское, по предварительным данным, есть жертвы среди мирного населения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"В районе 5 утра 20 февраля боевики 79 десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе н.п. Пионерское с форсированием реки Северский Донец", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "в результате боестолкновения противник понес потери и отступил".

"Преступные действия украинских вооруженных формирований привели к уничтожению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения. Дополнительные данные уточняются", - сообщили в пресс-службе военного ведомства ЛНР.

Ранее в ЛНР сообщили, что украинские военные 49 раз за сутки обстреляли ее территорию.

На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в самопровозглашенных республиках объявлена всеобщая мобилизация.

ЛНР Донбасс Украина

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