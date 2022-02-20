ЛНР сообщила, что украинские военные 49 раз за сутки обстреляли ее территорию

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины 49 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки 19 февраля 2022 года со стороны Вооруженных формирований Украины зафиксировано 49 нарушений режима прекращения огня, в том числе, с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

По данным центра, на различных направлениях по населенным пунктам региона было выпущено несколько сотен снарядов и мин, в том числе калибров 82, 120 и 122 мм.

Также, следует из данных СЦЦК, при обстрелах использовались гранатометы РПГ-7, СПГ-9, АГС-17, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

"Сведения о пострадавших и повреждениях уточняются", - говорится в сообщении центра.

Ранее СЦКК также сообщал об обстреле территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"С начала суток по территории ДНР выпущено 162 снарядов и мин калибром 82-122 мм, под обстрелом оказались 11 населенных пунктов", - следует из данных, опубликованных в воскресенье представительством ДНР в СЦКК.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.