Пригороды Донецка дважды утром подверглись обстрелу

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Два случая нарушения режима прекращения огня украинской стороной было зафиксировано на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики утром в воскресенье, следует из данных ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно данным СЦКК, 12 мин калибром 120 мм в 6:35 было выпущено на направлении Опытное - Спартак и восемь мин калибром 120 мм - на направлении Пески - Донецк в районе завода химических изделий.

Как сообщалось, за минувшую ночь в ДНР было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня с украинской стороны.