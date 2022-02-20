Поиск
Хоккей с шайбой07:10Мужчины. Финляндия - Россия. Третий период. 2:1ПодробнееЛыжные гонки06:00Женщины. Финал  Норвегия США ФинляндияПодробнееБобслей04:30Мужчины. Финал  Германия Германия КанадаПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:54Заразились
на 19.02В России 15 199 720+179 147В мире 423 032 160+1 314 138

Пригороды Донецка дважды утром подверглись обстрелу

Пригороды Донецка дважды утром подверглись обстрелу
Фото: Wolfgang Schwan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Два случая нарушения режима прекращения огня украинской стороной было зафиксировано на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики утром в воскресенье, следует из данных ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно данным СЦКК, 12 мин калибром 120 мм в 6:35 было выпущено на направлении Опытное - Спартак и восемь мин калибром 120 мм - на направлении Пески - Донецк в районе завода химических изделий.

Как сообщалось, за минувшую ночь в ДНР было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня с украинской стороны.

ДНР Донбасс Украина Донецк

Новости по теме

Новости

Народная милиция ЛНР заявила об атаке украинских военных в районе Пионерского

В ДНР сообщили о гибели двух бойцов спецназа при задержании диверсантов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 февраля

ЛНР сообщила, что украинские военные 49 раз за сутки обстреляли ее территорию

Более 150 мин и снарядов были выпущены по ДНР с начала суток

Более 30 гранат и мин были выпущены по окраинам Донецка за последние два часа

Более 20 мин были выпущены по окраине Донецка за 10 минут

В Донецке сообщили о десятках разрывов артиллерийских снарядов на окраинах города

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на Украине и пути для ее немедленной деэскалации

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на Украине и пути для ее немедленной деэскалации

Блинкен анонсировал встречу с Лавровым 24 февраля

Блинкен анонсировал встречу с Лавровым 24 февраля
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });