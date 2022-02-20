В Киеве сообщили о ранении украинского военного в Донбассе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Один украинский военнослужащий получил осколочные ранения из-за обстрелов в воскресенье, сообщается на странице Операции Объединенных сил в фейсбуке.

Всего с начала суток зафиксировано 20 обстрелов противника, 18 из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, говорится в сводке, по состоянию на 11:00 20 февраля.

Украинские военные уточняют, что противник вел огонь из артиллерии калибра 122 и 152 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия.

Обострение обстановки в зоне вооруженного конфликта в Донбассе началось 17 февраля.