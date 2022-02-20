В Луганске сообщили о десяти обстрелах с начала суток

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня) зафиксировало десять обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины с начала текущих суток.

По данным ведомства, обстрелам с украинской стороны подверглись населенные пункты Пионерское, Донецкий, Золотое-5, Сокольники, Нижнее Лозовое, Логвиново, Христовое и Желтое.

Отмечается, что при обстрелах противник применял артиллерию калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, противотанковые управляемые ракеты и гранатометы.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сказали в представительстве.