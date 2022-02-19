Взрывное устройство на пути эвакуируемых из ЛНР было оснащено радиоуправляемым зарядом

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Взрывное устройство, обнаруженное в субботу в автомобиле на трассе по пути следования автобусов с эвакуируемыми в Россию жителями самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), было оснащено радиоуправляемым зарядом, сообщили в министерстве государственной безопасности ЛНР.

"Предварительные оценки специалистов указывают на то, что транспортное средство было оснащено радиоуправляемым зарядом взрывчатого вещества", - говорится в сообщении.

Ранее советник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что саперы обезвредили взрывное устройство в обнаруженном на трассе заминированном автомобиле путем подрыва.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в РФ из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых.