Путин и Байден приняли предложение Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Джо Байдену провести саммит по вопросам безопасности в Европе, обе стороны согласились, сообщает Елисейский дворец.

"Он (Макрон - ИФ) предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин оба согласились с идеей такого саммита в принципе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повестка саммита должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля.

"Он (саммит - ИФ) может состояться только при условии, что Россия не вторгнется в Украину", - добавили в Елисейском дворце.

Ранее президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон обсудили вопрос дипломатического решения проблем с РФ, а также - меры по сдерживанию Москвы. По сообщению Елисейского дворца, лидеры, говоря о ситуации в районе Украины, в частности, "взяли на себя твердые обязательства предпринять все действия, необходимые, чтобы избежать эскалации, снизить риски и сохранить мир".

После этого разговора Макрон по телефону поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Великобритании Борисом Джонсоном, а теперь и с Байденом.