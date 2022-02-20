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Антонов заявил, что "российского вторжения" на Украину нет и не планируется

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Посол России в США в очередной раз заявил, что у Москвы нет никаких планов атаковывать Украину.

"Хотел бы в очередной раз подчеркнуть: в нашей письменной реакции на ответ американской стороне по гарантиям безопасности, переданной 17 февраля, недвусмысленно сказано: никакого "российского вторжения" на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется. Утверждения об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности", - написал Антонов на странице российского посольства в США в соцсети Facebook, комментируя вопросы, прозвучавшие от ведущей вовремя его интервью американскому телеканалу CBS.

В миреПосол РФ счел обвинения США в эскалации на Украине попыткой обесценить предложения по безопасностиЧитать подробнее

По его словам, "большинство американских СМИ тиражируют вбросы, что "русские вот-вот атакуют своего соседа", при этом сроки постоянно переносятся".

"Все эти слухи являются частью информационной войны с целью исказить истинное положение дел и преподнести Россию в крайне негативном свете", - подчеркнул Антонов.

"В свою очередь руководство нашей страны неоднократно заявляло и заявляет о своей готовности продолжать решать насущные проблемы дипломатическим путем", - добавил российский посол.

Ранее корреспондент CBS Дэвид Мартин, освещающий на телеканале проблемы национальной безопасности США, со ссылкой на американскую разведку сообщил, что российское командование якобы уже получило приказ приступить ко вторжению на Украину.

В последние недели США, другие страны НАТО, а также Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы с Украиной и угрозе "российского вторжения". Россия последовательно опровергала эти утверждения.

Россия Украина Анатолий Антонов

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