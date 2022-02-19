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Посол РФ счел обвинения США в эскалации на Украине попыткой обесценить предложения по безопасности

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Заявления властей США о готовящемся вторжении России на Украину преследуют цель обесценить предложения РФ по гарантиям безопасности, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"В нашей письменной реакции на ответ американской стороне по гарантиям безопасности, переданной 17 февраля, недвусмысленно сказано: никакого "российского вторжения" на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется", - отметил Антонов, слова которого приводятся в фейсбуке посольства.

"Утверждения об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности", - добавил он.

По словам Антонова, готовность России принять беженцев Донбасса подается Вашингтоном как элемент антироссийской пропаганды, направленной на оправдание "неминуемого вторжения" на Украину.

"Подобные заявления - очередной виток американской дезинформационной кампании против России", - отметил Антонов. Он посоветовал авторам этих утверждений посетить Донбасс и ознакомиться с последствиями "военной помощи", оказываемой Украине США и их союзниками.

17 февраля приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану была передана реакция на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Россией и США о гарантиях безопасности. В частности, в нем Москва настаивает на выводе войск США из Центральной, Восточной Европы и Прибалтики.

В части документа, посвященной Украине, отмечается, что "никакого российского вторжения" на Украину нет и не планируется.

США Россия Украина Анатолий Антонов

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