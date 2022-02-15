Глава МИД Польши: в нынешней ситуации наша обязанность - поддерживать контакты

Збигнев Рау рассказал о повестке переговоров с Сергеем Лавровым и о позиции Польши по вопросам энергетики

Збигнев Рау Фото: Пресс-служба

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Председательствующий в ОБСЕ министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в преддверии визита в Москву в интервью "Интерфаксу" рассказал, какие вопросы он собирается обсуждать с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил о новой инициативе возобновленного диалога по европейской безопасности, а также изложил польскую позицию применительно к отношениям с Россией в газовой сфере.

- Министр иностранных дел Польши - нечастый гость в России, ваш визит - значимое событие само по себе. С каким настроем вы приехали в Москву, какие цели ставите и в качестве главы внешнеполитического ведомства вашей страны, и в качестве председателя в ОБСЕ? Можно ли рассматривать этот визит как шанс вывести из кризиса двусторонние отношения и добиться прогресса в обеспечении европейской безопасности?

- Это первый визит министра иностранных дел Польши в Россию за многие годы и он имеет место в связи с польским председательством в ОБСЕ. Именно вопросы ОБСЕ являются основным предметом обсуждения. Я, конечно, надеюсь обсудить с Министром С. В. Лавровым ситуацию, связанную с кризисом вокруг Украины и польской инициативой Возобновленного диалога по европейской безопасности. Верю, что наши разговоры будут конструктивными и пройдут в духе взаимного уважения. Однако хотелось бы подчеркнуть, что в такой непростой политической ситуации наша обязанность – поддерживать каналы связи и контакты, в особенности самые естественные - межчеловеческие, культурные, деловые и научные.

- Справедливо ли утверждать, что в случае отклонения российских предложений по гарантиям безопасности Польша, с учетом времени ее вступления в НАТО, размещения на польской территории американских систем ПРО, значительных американских сил, одного из четырех многонациональных батальонов НАТО, станет одной из наиболее уязвимых точек на карте Европы с точки зрения возможного военно-технического ответа России? Вас устраивает такая перспектива?

- С момента окончания холодной войны Польша стремилась поддерживать добрососедские отношения с Россией, уважая ее суверенитет и значение на международной арене. У нас нет повода угрожать России или предъявлять ей территориальные претензии. Заключаемые нами союзы направлены на обеспечение наилучшей защиты Польши и поляков. Присутствие на нашей территории войск других стран НАТО является выражением их солидарности с Польшей и подтверждением неделимости безопасности всех членов Североатлантического альянса. Напомним, что это присутствие было установлено после незаконной аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году. Польша неизменно заботится о прекращении кризисов с нашими соседями или между нашими соседями. Однако никто не должен сомневаться в том, что враждебные действия в отношении Польши встретятся с реакцией всего Североатлантического союза.

- Запад, в том числе и ваша страна, настойчиво призывает Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины. При этом Варшава сейчас активно поставляет вооружения Киеву, заявляет о готовности нарастить такие поставки. Не могли бы вы разъяснить, как эти действия польских властей коррелируются с призывами к деэскалации?

- Хочу особо подчеркнуть, что передаваемое Украине оборудование служит оборонительным целям и является реакцией на ухудшение ситуации с безопасностью вокруг этой страны.

Поддержка, оказываемая государству, которое в соответствии с основополагающими принципами международного права стремится защищать свою территориальную целостность, также является выражением нашего уважения к архитектуре европейской безопасности, основанной на международных принципах и обязательствах.

- Российская сторона не рассматривает ОБСЕ в качестве рабочей площадки для серьезного обсуждения ее предложений по гарантиям безопасности. Вас как действующего председателя ОБСЕ такая позиция Москвы не задевает? Нет ли у вас желания и идей о том, как этот интерес можно реанимировать?

- В последние годы Россия неоднократно подчеркивала, что потенциал ОБСЕ используется не в полной мере. Надеемся, что, проанализировав наши предложения, Москва увидит в них дополнительную ценность и примет решение о конструктивном участии в стартовавшем 8 февраля Возобновленном диалоге по европейской безопасности, начало которого получило широкую поддержку государств-участников. Стоит помнить, что в прошлом ОБСЕ как инклюзивная организация, объединяющая 57 государств от Ванкувера до Владивостока, неоднократно играла важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в Европе.

Наша инициатива дает возможность открыто и конкретно вести разговор на тему ключевых для стабильности и доверия в Европе вопросов, таких как: транспарантные военные операции, снижение рисков, предотвращение инцидентов, невоенные аспекты безопасности, а также вопрос предотвращения и разрешения конфликтов. В то же время наша инициатива предоставляет возможность обсудить часто поднимаемую Россией тему неделимости безопасности. Не секрет, что Запад и Россия расходятся в трактовке многих из этих вопросов. Таким образом, одним из предположений предлагаемого процесса было создание пространства для взаимного выяснения таких расхождений в трактовке и создание механизмов, обеспечивающих эффективное выполнение принципов ОБСЕ в будущем. Поэтому мы предлагаем России активное участие в новом формате.

- Россия недавно направила в страны-члены ОБСЕ адресные запросы с просьбой разъяснить западную трактовку принципа неделимости безопасности. До вас дошло это письмо? Согласны ли вы с позицией российской стороны, что этот принцип включает не только свободу выбора альянсов, но и обязательство не обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других?

- Принцип неделимости безопасности, которого касается письмо министра С.В. Лаврова, уже давно присутствует в дискуссиях в рамках ОБСЕ. В соответствии с Хельсинкским заключительным актом он должен толковаться вместе с принципами международных отношений, содержащимися в Акте, в частности, учитывая: суверенное равенство и право каждого государства свободно выбирать оборонительные союзы, запрещать угрозы или применение силы, нерушимость границ, уважение территориальной целостности государств, невмешательство в их внутренние дела. Эти принципы составляют единое целое, и ни один из них не следует рассматривать в отрыве от других. Таким образом, неделимость безопасности означает, что одно государство не может угрожать другому применением силы, незаконно аннексировать территорию другого государства или налагать вето на свободу выбора союза с другим государством.

Всесторонняя приверженность этим принципам должна, на наш взгляд, составлять суть дискуссии об основах европейского порядка в сфере безопасности. Я хотел бы подчеркнуть, что для того, чтобы оправдать российские ожидания, высказанные не только в вышеупомянутом письме министра С. В. Лаврова, польское председательство - в рамках Возобновленного диалога по европейской безопасности - учло возможность их обсуждения, вместе с комплексным подходом к безопасности, принципом мирных отношений между государствами и другими принципами ОБСЕ.

- В условиях деградации европейской безопасности, нет ли необходимости активизировать процесс превращения ОБСЕ из дискуссионного форума в полноценную организацию путем выработки и принятия уставных документов с тем, чтобы она могла повысить свою роль в урегулировании конфликтов и усилиях по выработке мер обеспечения равной и неделимой безопасности на континенте? Согласны ли с тем, что в ОБСЕ назрели существенные перемены?

- ОБСЕ действует на основе согласованных принципов и процедур, но они не имеют формы юридически обязывающего устава. Это дает ОБСЕ некоторую гибкость, что является ее преимуществом. Это позволяет лучше адаптировать формы действий и механизмы к текущим, зачастую беспрецедентным вызовам. В случае такого форума для диалога и сотрудничества, как ОБСЕ, в котором участвуют государства с зачастую радикально расходящимися взглядами, жесткие процедуры могут даже парализовать участие организации. Если есть политическая воля к действию, ее не нужно реализовывать только после выполнения требований законодательства. ОБСЕ, особенно ее независимые институты и миссии, неоднократно сдавали и сдают экзамен в области предотвращения и разрешения конфликтов. Ключевым моментом является вышеупомянутая политическая воля государств-участников.

Способность Организации быстро реагировать на угрозы безопасности подтверждена инициативой Возобновленного диалога по европейской безопасности. Это возможность не только для углубленного обсуждения вопросов безопасности, но и для совершенствования и обновления механизмов в рамках ОБСЕ, что в то же время могло бы повысить ее эффективность.

- Россия неоднократно предлагала выработать в рамках ОБСЕ новый режим контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ) на замену ДОВСЕ. Считаете ли вы необходимым активизировать работу над таким документом, учитывая текущую напряженность?

- Даже самые лучшие решения при отсутствии воли к соблюдению установленных правил не обеспечат эффективной реализации даже самой точной правовой нормы. К сожалению, в последние годы мы неоднократно сталкивались с инструментальной трактовкой Россией принципов транспарентности и мер доверия, например, изложенных в Венском документе. Мы также выразили сожаление по поводу выхода России из Договора по открытому небу в декабре прошлого года. Однако мы по-прежнему открыты для обсуждения механизмов, которые повысят безопасность в регионе ОБСЕ. Выражением этого является предлагаемая дискуссия об укреплении мер доверия, включая военную транспарентность, снижение рисков и предотвращение инцидентов в рамках одного из кластеров Возобновленного диалога по европейской безопасности. В том же духе НАТО и США отреагировали на предложение России о гарантиях безопасности в декабре 2021 года, указав на меры укрепления доверия как на одну из потенциальных тем для обсуждения. Надеемся, что в этих форматах Россия представит свои предложения и продемонстрирует готовность выполнять уже взятые на себя обязательства.

- В энергетике отношения Варшавы и Москвы доведены до максимального накала. В частности, сумма претензий польской стороны к "Газпрому" приближается к $10 млрд. Но кризисы не могут длиться вечно и, в конце концов, кому-то придется делать тяжелую работу по нормализации отношений. Как вы считаете, перспектива скольких лет эта нормализация?

- В настоящее время PGNiG S.A. сотрудничает с "Газпромом" по долгосрочному контракту, срок действия которого истекает в конце декабря 2022 года. В последнее время именно российская компания предъявляла претензии к PGNiG. В январе "Газпром экспорт" подал в арбитражный суд ходатайство о пересмотре цены, то есть о доплате PGNiG за уже полученный газ. PGNiG ответила на обращение "Газпрома" в арбитраж, в котором просила отклонить требования "Газпрома", а также подала встречные иски о снижении цены контракта.

Нормализация отношений в газовой сфере – ожидаемая тенденция. В то же время мы признаем, что Россия использует газ для достижения своих политических целей. Мы видим давление посредством газового шантажа с целью быстрой сертификации газопровода "Северный поток 2" способом, не соответствующим законодательству ЕС. Отмечаем сокращение объемов перекачиваемого через территорию Украины сырья, что является элементом давления на власти в Киеве. В отношении к Ямальскому газопроводу, проходящему через Польшу, мы видим нелогичное и исторически беспрецедентное изменение, когда газ идет по большому счету не с востока на запад, а из Германии в Польшу. Мы также видим отсутствие реакции в виде увеличения предложения на высокий спрос в ЕС. Все это происходит в ситуации, когда цены на газ на европейских биржах исторически высоки, а "Газпром" имеет высокие объемы газа в подземных хранилищах в России и исторически низкие в своих хранилищах в ЕС. Механизмы, которые могли бы привести к нормализации ситуации, в первую очередь находятся в распоряжении "Газпрома", и мы надеемся, что российская компания захочет их применить для снижения напряженности в этой сфере.