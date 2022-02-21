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Президент США обсудит с лидерами G7 ситуацию вокруг Украины

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден планирует обсудить с лидерами G7 во время виртуальной встречи 24 февраля ситуацию вокруг Украины, свидетельствует расписание американского президента.

"Президент примет участие в виртуальной встрече лидеров G7, чтобы обсудить текущую ситуацию в отношении России и Украины, а также приоритеты года председательства Германии в G7", - говорится в расписании Байдена на четверг - 24 февраля.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден согласен на встречу с Владимиром Путиным по итогам предстоящих переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров должны встретиться позже на этой неделе в Европе (...) Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи", - говорится в сообщении. Отмечается, что повестка саммита должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля.

США G7 Джо Байден

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