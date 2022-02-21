Поиск
Хоккей с шайбой07:10Мужчины. Финляндия - Россия 2:1  Финляндия РоссияПодробнееЛыжные гонки06:00Женщины. Финал  Норвегия США ФинляндияПодробнееБобслей04:30Мужчины. Финал  Германия Германия КанадаПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:16Заразились
на 20.02В России 15 370 419+170 699В мире 423 254 960+1 536 938

Представители ЛНР в СЦКК сообщили о двух обстрелах со стороны ВСУ с начала суток

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о двух обстрелах с украинской стороны с начала суток.

"Вооружённые формирования Украины продолжают грубо нарушать режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, обстрелам с украинской стороны в понедельник подвергся район населённого пункта Красный Яр и район памятника князю Игорю близ Станицы Луганской. В результате обстрелов, по данным представительства Республики в СЦКК повреждения получили четыре жилых дома.

ЛНР СЦКК

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 февраля

Экс-главу Минобороны Казахстана задержали по подозрению в бездействии во время беспорядков

В ЕК пригрозили РФ отключением от мировых финансовых рынков в случае вторжения на Украину

В ЕК пригрозили РФ отключением от мировых финансовых рынков в случае вторжения на Украину

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о двоих погибших от обстрелов со стороны ВСУ

Путин и Байден приняли предложение Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности

Великобритания отменит обязательную самоизоляцию COVID-положительных граждан

Великобритания отменит обязательную самоизоляцию COVID-положительных граждан

Французские СМИ сообщили, что Макрон провёл ещё один разговор с Путиным

Трое мирных жителей ЛНР получили ранения в результате обстрелов ВСУ

Джонсон заявил Макрону, что "обещания" Путина свидетельствуют о готовности к дипломатии

Джонсон заявил Макрону, что "обещания" Путина свидетельствуют о готовности к дипломатии

В ЛНР сообщили о резком обострении ситуации на линии фронта в Донбассе

В ЛНР сообщили о резком обострении ситуации на линии фронта в Донбассе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });