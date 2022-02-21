Представители ЛНР в СЦКК сообщили о двух обстрелах со стороны ВСУ с начала суток

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о двух обстрелах с украинской стороны с начала суток.

"Вооружённые формирования Украины продолжают грубо нарушать режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, обстрелам с украинской стороны в понедельник подвергся район населённого пункта Красный Яр и район памятника князю Игорю близ Станицы Луганской. В результате обстрелов, по данным представительства Республики в СЦКК повреждения получили четыре жилых дома.