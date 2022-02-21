Трое мирных жителей в ЛНР получили ранения в результате обстрелов ВСУ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины 66 раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, в результате обстрелов трое мирных жителей ЛНР получили ранения, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По состоянию на 00:00 Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано уже 66 нарушений режима прекращения огня", - сообщил Филипоненко журналистам.

По его словам, обстрелам с украинской стороны подверглись 24 населенных пункта ЛНР.

Филипоненко добавил, что в результате обстрелов один мирный житель поселка Пришиб "получил травматическую ампутацию нижней конечности", также зафиксированы ранения двоих мирных жителей в населенном пункте Знаменка.